مسؤول "إسرائيلي": الصواريخ التي أطلقتها الجهاد الإسلامي تجاه القدس كانت دقيقة جداً

قال مسؤول "إسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022: إن الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نحو القدس المحتلة، خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة، كانت دقيقة جداً.

وأضاف المسؤول: "لصواريخ التي انطلقت يوم الأحد نحو القدس كانت دقيقة جداً، وأحدثت أضراراً كبيرة.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً كبيراً على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، استمر ثلاثة أيام استشهد على أثره 45 شهيداً منهم 14 طفلاً بالإضافة لـ 300 إصابة، وهو ما دفع سرايا القدس للرد على العدوان بإطلاق مئات الصواريخ نحو البلدات المحاذية لقطاع غزة، والقدس و "تل أبيب".