تردد قناة سما دبي 2022 على جميع الاقمار-تردد قناة سما دبي HD الجديد، يعد قناة سما دبي 2022 الجديدة من القنوات التلفزيونية الإماراتية الشاملة، حيث تبث محتوى إعلامي هادف ومتنوع يلبي جميع متطلبات ورغبات المشاهدين، من ديني، وسياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأخبار، ورياضي، وترفيهي. . بالإضافة إلى عرض العديد من المسلسلات الدرامية العربية الحصرية وقناة سما دبي متخصصة في تقديم المحتوى التلفزيوني المتنوع والمختلف، فهي تخاطب جميع أفراد الأسرة وجميع فئات المجتمع الخليجي والعربي، حيث تعرض على شاشتها البرامج التي تناقش الموضوعات المختلفة والمسلسلات والاخبار وغيرها من الأشياء التي يهتم بها المشاهد الخليجي والمشاهد العربي، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تردد قناة سما دبي الجديد على النايل سات 2022.

تردد قناة سما دبي 2022

وقناة سما دبي هي قناة إماراتية تابعة الى مؤسسة دبي للإعلام ويتم إنشائها في عام 2005م، تقوم فضائية سما دبي بتقديم مجموعة كبيرة من المنوعات فهي غير متخصصة في مجال بعينه.

حيث تعرض الأخبار العربية والخليجية والعالمية و تعرض برامج ترفيهية وسياسية واجتماعية، كما تعرض المسلسلات العربية والخليجية، وهي بذلك تحتل مرتبة كبيرة في قلوب ملايين المشاهدين بمختلف أذواقهم داخل وخارج منطقة الخليج.

تهتم قناة Sama Dubai بتقديم محتوى إعلامي هادف ومتكامل يستفاد منه المشاهد الخليجي والعربي، وتسعى لتقديم أفضل ما عندها من مواد إعلامية مفيدة وبرامج شاملة وهادفة تُمثل الواقع وتلبي رغبات المشاهدين.

بالإضافة إلى إبراز الحضارة الإماراتية ومميزاتها والعمل على رفع مستوى وأهمية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرامج المختلفة والأفلام الوثائقية البسيطة.

تردد قناة سما دبي HD الجديد

برامج قناة سما دبي

برنامج إسلام التسامح: هو برنامج ديني يقدمه الدكتور محمد عيادة الكبيسي، وهو برنامج متخصص في نشر مفاهيم التسامح والدعوة للتسامح بين الناس وعلاقة ذلك بالدين الإسلامي الحنيف.

برنامج رواد الفضاء: هو عبارة عن برنامج مسابقات بين مجموعة من الأشخاص يتمنون أن يصبحوا رواد فضاء.

برنامج الراوي: يعرض هذا البرنامج في كل حلقة معلومات وتفاصيل حول مراحل حياة أحد الشخصيات التي لها تأثير في تاريخ دولة الإمارات العربية، أو لها دور في الحياة الاجتماعية والإنسانية المعاصرة.

برنامج صحتكم أمانة: هو برنامج متخصص في المجال الطبي، يقدمه الدكتور علي سنجل، ويعرض من خلال العديد من المعلومات والنصائح الطبية للمشاهدين على قناة سما دبي.

برنامج بيوت الرحمن: هو عبارة عن برنامج وثائقي متخصص في عرض تاريخ بناء المساجد الموجودة في دولة الإمارات العربية.

برنامج أثر: يناقش هذا البرنامج جميع القضايا والمشاكل الاجتماعية ويساعد في توعية الشباب وإكسابهم مهارات جديدة.

برنامج سر الطبخة: وهو برنامج متخصص في فن الطبخ تقديم وصفات واكلات صحية جديدة، وذلك من خلال عدة فقرات متنوعة في العديد من الفنادق واستضافة أشهر الطباخين والمدربين.

تردد قناة دبي HD

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 11095 (V) 27500 – 3/4 SD

نايل سات 12417 (H) 30000 – 3/4 HD

عرب سات 12130 (V) 27500 – 3/4 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Sama Dubai“

تردد قناة سما دبي 2022 هوت بيرد

وكيفية استقبال تردد قناة سما دبي الجديد

في الجدول أعلاه، تعرفنا على التردد الجديد لقناة سما دبي الفضائية، والآن يمكنك متابعة كل شيء على شاشتها طوال اليوم مجانًا بجودة عالية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على القناة:

نضغط على زر القائمة “menu” في جهاز الرسيفر. اختر كلمة تركيب “installation“. ستظهر قائمة بخيارات متعددة؛ اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“. ثم اختر القمر الصناعي المراد استقبال القناة عليه. نقوم بإدخال تردد سما دبي الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. نضغط على كلمة بحث “Search“. سيبدأ الجهاز في البحث عن القنوات بنفس التردد. ثم أضغط موافق أو Save لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة سما دبي عرب سات

حرصت قناة سما دبي على توفير تردداتها بالمجان على العديد من الأقمار الصناعية العربية والعالمية مثل nilesat وعرب سات وهوت بيرد، مما ساعد على انتشار قناة سما دبي الإذاعية الفضائية حول العالم، ويستمر بث إذاعة سما دبي لمدة عشرين- اربع ساعات بدون انقطاع و الترددات هي

يمكنك الآن استقبال الإشارات التلفزيونية من قناة سما دبي على القمر الصناعي nilesat على التردد التالي والاستمتاع بمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات العربية المتميزة على مدار أربع وعشرين ساعة

التردد الأول

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 11785 عمودي 27500 3/4 جنوب داكوتا

التردد الثاني

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 12322 عمودي 27500 2/3 عالية الدقة

التردد الثالث

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 12417 أفقي 27500 3/4 جنوب داكوتا

تردد سما دبي على عرب سات 2022

تهتم سما دبي بتوفير ترددها الخاص على القمر الصناعي عربسات الذي يغطي جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال التردد التالي

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 12130 عمودي 27500 3/4 جنوب داكوتا

تردد سما دبي على Hot Bird 2022

يمكن للمشاهدين في أوروبا مشاهدة جميع محتويات الوسائط المتعددة المختلفة لقناة سما دبي من خلال ضبط إشارات البث التلفزيوني لقناة سما دبي على القمر الصناعي الفرنسي hotbird، من التردد التالي

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 12399 أفقي 27500 2/3 جنوب داكوتا

تردد سما دبي على القمر الصناعي الياه سات

توفر سما دبي ترددها الخاص على القمر الصناعي الياه سات، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة جميع المسلسلات والبرامج العربية على التردد التالي

تكرر الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة العرض 11823 أفقي 27500 8/9 جنوب داكوتا

تردد سما دبي بدر

اهتمت سما دبي بتقديم برامج تغطي جميع القضايا الدينية والفكرية والرياضية والعائلية التي تلبي جميع رغبات ومتطلبات الجماهير بمختلف الأذواق والفئات العمرية والاختلافات الفكرية والثقافية. كما ساهمت في رفع المستوى الفكري والثقافي للجماهير من خلال تصحيح العديد من المفاهيم.

تهيمن البرامج الدينية والثقافية على محتويات قناة سما دبي، وقد اهتمت قناة سما دبي بشدة بتقديم البرامج المتنوعة بالإضافة إلى البرامج الحوارية التي تفتح العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، ومن أبرزها البرامج التي يمكنك متابعتها على قناة سما دبي

بيت الاسلام.

الروائح

المنتدى.

الفترة الدينية.

منازل الرحمن.

عالم الأسرة.

ابعاد ثقافية.

سر المرق.

عرب تونغ.

روح المكان.

شباب اليوم.

أخبار الرياضة.

رحلة الحجاز.

العسل والرفاه.

السكتة الدماغية الرسالة.

كاميرا خفية.

منذ الماضي.

وثيقة.

تردد قناة سما دبي 2022 نايل سات

تهتم قناة Sama Dubai بتقديم محتوى إعلامي هادف ومتكامل يستفاد منه المشاهد الخليجي والعربي، وتسعى لتقديم أفضل ما عندها من مواد إعلامية مفيدة وبرامج شاملة وهادفة تُمثل الواقع وتلبي رغبات المشاهدين.

بالإضافة إلى إبراز الحضارة الإماراتية ومميزاتها والعمل على رفع مستوى وأهمية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرامج المختلفة والأفلام الوثائقية البسيطة.