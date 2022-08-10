نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري عياد الهريمي

يستعرض نادي الأسير حالة المعتقل الإداري عياد الهريمي وهو من ضمن المعتقلين المستهدفين من قبل الاحتلال عبر عمليات الاعتقال الإداري المتكررة.

اُعتقل عياد الهريمي (28 عاماً) من بيت لحم، في تاريخ الـ 6 من نيسان/أبريل 2021، وحوّلته مخابرات الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ، حيث أصدرت بحقه ثلاثة أوامر جديدة منذ اعتقاله.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقل الهريمي تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال في عام 2012 وهو في عمر الـ17 عاماً، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو (9) سنوات منها (5) سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، كما وأن معظم أفراد عائلته واجهوا الاعتقال على مدار السنوات الماضية.

وأشار نادي الأسير إلى أن الهريمي خاض إضرابين عن الطعام في وقت سابق احتجاجاً على اعتقاله الإداري، حيث استمر إضرابه الأول في عام 2016 لمدة 56 يوماً، وإضرابه الثاني في عام 2021 لمدة 61 يوماً.

وذكر النادي أن المعتقل الهريمي ونتيجة اعتقالاته المتكررة حرمه الاحتلال من استكمال تعليمه، علماً أنه حصل على شهادة الثانوية العامة وهو رهن الاعتقال.