الاحتلال يحوَّل الأسير بني عودة للاعتقال الإداري

حوَّلت محكمة الاحتلال اليوم الأربعاء الأسير أكرم بني عودة من طوباس للاعتقال الإداري لـ5 أشهر بعد شهر من التوقيف في معتقل الجلمة الاحتلالي.

والأسير بني عودة البالغ من العمر (33 عامًا)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في طوباس، حيث اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 10 يوليو / تموز الماضي خلال اقتحام منزله.

وأمضى المعتقل بني عودة 6 أعوام في سجون الاحتلال سابقاً، كما تعرض للاستدعاء والاعتقال لدى أجهزة السلطة والتي كان آخرها في 7 مايو / آيار الماضي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف فيها قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي عقب جولة القتال التي خاضتها سرايا القدس تحت عنوان "وحدة الساحات" في قطاع غزة.