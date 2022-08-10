تغيير موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر

نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء، اليوم الأربعاء 10/8/2022، عن مصادر رسمية في قطر قولها، إنه تقرر تقديم مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2022 يوما واحدا.

وسينطلق مونديال قطر 2022 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بدلاً من الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوماً واحداً.

وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم. وأفادت المصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنظمين القطريين وافقوا على التعديل.