الجهاد تنعي والد الشهيدين معتز وعلي أبو خليل

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من عائلة أبو خليل الكرام، بوفاة الحاج عبد اللطيف أبو خليل "أبو حسين" والد الشهيدين المجاهدين محمد وعلي، الذي توفى عن عمر ناهز الـ(89 عاماً)، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء، قضاها طائعاً لله ومحتسباً استشهاد نجليه محمد وعلي من مجاهدي سرايا القدس والذين ارتقوا برصاص الاحتلال في انتفاضة الأقصى.

كما تقدمت الحركة بالتعزية الحارة من عموم أهلنا في بلدة عتيل قضاء طولكرم، ومن عائلة أبو خليل الكرام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى إلى جانب نجليه الشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً.