من هو إسلام قاتل سلمى الشوادفي- سبب مقتل إسلام فتاة الزقايق

بدأت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن إسلام قاتل سلمى، فبعد الحادثة البشعة والجريمة المأساوية التي هزت أرجاء مصر والعالم العربي، وراحت ضحيتها الطالبة الجامعية سلمى الشودافي، احتلت قضيتها موقعًا متقدمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، لذا نحاول تقديم معلومات حول تفاصيل الجريمة وهوية القاتل.

من هي سلمى الشودافي

سلمى محمد بهجت الشودافي شابة مصرية في العشرين من العمر تدرس في جامعة الشروق في الزقازيق في محافظة الشرقية في مصر، وقد انتشر اسمها على الإنترنت وتم تداوله بكثرة خلال الساعات الماضية بعد أن فقدت حياتها إثر جريمة قتل قام بها شاب مصري بعد مشادة ومشاجرة حصلت بينهما، ففارقت سلمى الحياة متأثرةً بطعنات سكين حادة يوم أمس الثلاثاء التاسع من شهر آب أغسطس عام 2022.

سلمى الشودافي السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات المعروفة حول الحياة الشخصية للشابة الراحلة:

الاسم الكامل: سلمى محمد بهجت الشودافي.

العمر: عشرون عامًا.

مكان السكن: الزقازيق في محافظة الشرقية في مصر.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

التحصيل العلمي: طالبة في كلية الإعلام.

الجامعة: جامعة الشروق.

تاريخ الوفاة: التاسع من شهر آب أغسطس عام 2022.

من هو اسلام قاتل سلمى

إن قاتل الشابة الشودافي هو شاب مصري يدعى إسلام محمد فتحي محمد مصطفى وهو في الثانية والعشرين من العمر من مواليد الزقازيق محافظة الشرقية عام 2000، وهو طالب سنة ثالثة في كلية الإعلام في جامعة الشروق، زميل لسلمى في الجامعة والكلية ذاتها، أحبها وعشقها ووشم اسمها على صدره ويده وكتفه ولكنه عندما تقدم لخطبتها قوبل بالرفض، وهذا ما جعله يحقد على سلمى ويقرر الانتقام منها، فقتلها طعنًا بالسكين أكثر من سبع عشرة طعنةً تسببت بوفاتها على الفور.

إسلام محمد السيرة الذاتية

بعد انتشار أخبار حول إلقاء القبض على المجرم الذي طعن الطالبة المصرية سلمى بسكين حادة متسببًا بوفاتها على الفور، بدأ الناس يتساءلون حول هويته وخلفياته، وفيما يلي أهم المعلومات في سيرته الذاتية:

الاسم الكامل: اسلام محمد فتحي محمد مصطفى.

العمر: اثنين وعشرين عام.

تاريخ الولادة: عام 2000.

الجنسية: مصري.

الديانة: مسلم.

التحصيل العلمي: طالب سنة ثالثة في كلية الإعلام.

الجامعة: جامعة الشروق.

هل تم إلقاء القبض على قاتل سلمى الشودافي

نعم قامت الشرطة في محافظة الشرقية بالتعاون مع النيابة العامة بإلقاء القبض على قاتل سلمى الشودافي المدعو إسلام محمد، وهو الآن مسجون على ذمة التحقيق بانتظار إحالته إلى المحكمة، وكان إسلام محمد خلال التحقيق قد اعترف بفعلته وبأنه أراد الانتقام من سلمى التي تركته، ورفضت الارتباط به رغم حبه الشديد، ويقول بأنه قرر أن يفعل كما فعل قاتل طالبة جامعة المنصورة الشابة نيرة أشرف التي قتلت أيضًا على يد شاب كان يحبها ويلاحقها منذ حوالي شهرين.

وفي الختام تم توضيح من هو اسلام قاتل سلمى ، وأهم المعلومات حول سيرته الذاتية وتفاصيل الجريمة التي ارتكبها بحق الشابة الطالبة الجامعية الشودافي يوم أمس الثلاثاء التاسع من شهر آب أغسطس عام 2022.