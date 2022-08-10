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بالفيديو
فيديو مؤثر لوداع نجل الشهيد إبراهيم شحدة أبو صلاح خلال جنازته اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:58 ص
10 اغسطس 2022
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