مهجة القدس تنعى والد الشهيدين المجاهدين محمد وعلي خليل

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة خليل "أبو خزنة" الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/ الحاج/ عبد اللطيف حسين سعيد خليل (أبو حسين) والد الشهيدين المجاهدين/"محمد وعلي عبد اللطيف خليل"والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء 12 محرم 1444 هـ الموافق 10/08/2022م؛ ببلدة عتيل بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (89) عامًا قضاها طائعَا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد خليل ولد بتاريخ 28/04/1979م، وكان متزوجاً ولديه ابن واحد؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 10/03/2005م. أما شقيقه الشهيد المجاهد علي خليل ولد بتاريخ 03/06/1981م، وكان أعزب، وهو أيضًا أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 12/01/2006م.