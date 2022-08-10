دعم الصحفيين تدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" بحق الصحفيين

طالبت لجنة دعم الصحفيين، الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة القيام بدورهم والتحرك العاجل لوقف استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وعلى الصحفيين الفلسطينيين وعلى المؤسسات الإعلامية.

ونددت في تصريح لها صباح اليوم الأربعاء، إطلاق قوات الاحتلال من خلال قناص إسرائيلي ثلاث رصاصات على الصحفيين المتواجدين في مقر إذاعة" شباب أف. ام" في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وذلك خلال عمليات العدوان التي يرتكبها الاحتلال في البلدة القديمة بالمدينة، في محالة لاستهداف مقر الإذاعة والصحفيين المتواجدين بالمكان.

وجددت اللجنة مطالبتها للأمم المتحدة بتوفير الحماية للصحفيين من خلال تطبيق القرار 2222 الخاص بحماية الصحفيين في مناطق الاحتلال.

ودعت اللجنة، إلى ملاحقة ومحاسبة قيادات الكيان الإسرائيلي في المحافل والمحاكم الدولية على ما ارتكب بحق الصحفيين من أعمال قنص وقتل، واعتقال واختطاف وتعذيب وانتهاكات، مذكرةً باغتيال صحفيتين خلال هذا العام وإصابة العشرات من الصحفيين، وتحطيم مؤسسات إعلامية.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهدف طمس الحقيقة والتفرد بالرواية الكاذبة، وتسويقها إلى العالم.

وأوضحت، أن الاحتلال يسعى من وراء إرهاب الصحفيين إلى ثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح هذه الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، وتغييب الرواية الفلسطينية.