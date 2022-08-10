هيئة الأسرى: استخدام سياسة  القوة  والضرب الشديد بحق  الشبان خلال عملية اعتقالهم

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم سياسة القوة والضرب بحق الشبان خلال عملية اعتقالهم، فهي ترتكب بشكل يومي إنتهاكات وأساليب تعذيب تتنافى بشكل كامل مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حماية حقوق الإنسان واحترام حرياته .

وفي هذا السياق كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها الأستاذ أحمد صيام شهادات اعتقال تعرضا للضرب لحظة اعتقالهم والتحقيق معهما.

ومن بينهم حالة الأسير جبر ربحي البدوي (18 عاما) / الخليل حيث اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال الساعة الثالثة فجرا بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته رأسا على عقب،ليقتادوه بعد ذلك إلى مركز " تحقيق عتصيون"

وتابعت الهيئة أن الأسير يعاني من آلام شديدة وغير محتملة، وما زالت إدارة السجن ترفض تحويله إلى مستشفيات مدنية لمتابعة وضعه الصحي .

أما عن حال الأسير مجدي أبو رحمة (35 عاما) حيث اعتقلته قوات الاحتلال بعد أن داهمت منزله وقامت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل وأعقاب البنادق على كافة أنحاء جسده ليقتادوه بعد ذلك إلى "سجن عوفر" حيث ما زال يقبع هناك .

يذكر أن الأسير أبو رحمه معتقل سابق أمضى داخل سجون الاحتلال 5 سنوات وهو متزوج ولديه 3 أبناء .

