الجهاد تنظم مسيرة تأبينية لشهداء "وحدة الساحات" في جنين

نظَّمت حركة الجهاد الإسلامي مسيرة تأبينية لشهداء معركة "وحدة الساحات" في غزة وشهداء نابلس الأبطال، وذلك مساء أمس الثلاثاء في محافظة جنين بالضفة المحتلة.

وشارك في المسيرة جماهير غفيرة من أبناء شعبنا وقادة ومحررين، وتقدمهم عدد من مسلحي كتيبة جنين في سرايا القدس، حيث رفع المشاركون في المسيرة صور للشهداء الذين ارتقوا في معركة "وحدة الساحات" وعلى رأسهم الشهيدين القائدين تيسير الجعبري وخالد منصور، وصور شهداء نابلس إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طه، بالإضافة إلى صورة الأسيرين الشيخ بسام السعدي والمجاهد خليل عواودة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات دعم وتأييد للمقاومة وسرايا القدس، مطالبين بالرد على جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس، ومؤكدين على وحدة الساحات في الصراع مع هذا العدو الغاصب.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس، إن معركة وحدة الساحات جاءت لتعزيز مبدأ عدم الفصل بين ميادين المواجهة مع العدو، وأن خيار الوحدة الوطنية يتجسد في مقاومتنا للمحتل في جنين والضفة، مؤكداً أن دماء الشهداء ستكون منارة لنا للسير على طريق التحرير ودحر المحتل عن أرضنا المباركة.

يشار إلى أن فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس في قطاع غزة خاضت مواجهة مع الاحتلال الغاصب استمرت لثلاثة أيام، أطلق عليها اسم "وحدة الساحات"، وارتقى خلالها 45 شهيداً، حيث أطلقت المقاومة أكثر من 800 صاروخ باتجاه المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة.