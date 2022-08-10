هذا ما تخشاه "إسرائيل" من الضفة المحتلة !

ذكرت القناة 13 العبرية أن "إسرائيل" تخشى من تنفيذ عمليات انتقامية في الضفة الغربية المحتلة ردا على اغتيال إبراهيم النابلسي ورفيقه برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالأمس.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن "المؤسسة العسكرية في "دولة" الاحتلال عبرت عن مخاوف من وقوع عمليات انتقامية في منطقة نابلس تستهدف المستوطنين والجيش، لا سيما في ضريح يوسف".

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد يومين فقط من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية بين الاحتلال وحركة "الجهاد الإسلامي" الأحد الماضي.