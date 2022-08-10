مهجة القدس: الأسير نادر أبو عبيد يدخل عام جديد في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد نادر نبيل عبد الله أبو عبيد (37 عامًا)؛ من مدينة جنين بالضفة المحتلة، أنهى أربعة عشر عامًا في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 10/08/2008م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (17) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد نادر أبو عبيد ولد بتاريخ 24/09/1985م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.