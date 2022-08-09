تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأثناء عن أسعار الذهب في السعودية مقابل الريال السعودي وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، الذين يتابعون أسعار الذهب وحركتها في الأسواق العربية والسعودية، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

تراجع أسعار الذهب في السعودية

وتراجعت أسعار الذهب في السعودية في تعاملات، اليوم الأربعاء 10-8-2022، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 216.00 ريال (57.46 دولار) مقابل 216.30 ريال بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالمملكة) عند مستوى 189.00 ريال (50.28 دولار)، مقابل 189.26 ريال أمس الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 162.00 ريال (43.10 دولار)، مقابل 162.22 ريال أمس.

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.00 ريال (33.52 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية مستوى 6718 ريالا (1787 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) مستوى 1512 ريالا (402.23 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض الذهب عالمياً، على نحو طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.



