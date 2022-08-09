أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار، بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، بات البحث عن تلك الأسعار كبيرا جدا، لاسيما أن هناك فئات تستفيد من هذا الارتفاع الذي طرأ على سعر الذهب في الأردن، وبعض الفئات سبب لها صعود الذهب خسائر كبيرة، لهذا يترقب الناس في الأردن أسعار الذهب وتحديثاتها المستمر عبر شاشات التداول للمعادن وعبر الصفحات الرسمية التي تعرض أسعار الذهب المملكة الهاشمية.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

وبعد أن لاحظا بحثا كبيرا على أسعار الذهب في الأردن، أخذنا على عاتقنا أن نوفر لكم أسعار الذهب في الأردن بكل تحديثاتها على مدار الساعة، لهذا نرفق لكم الآن، أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار، وذلك بعد أن زادت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم الأربعاء لكافة العيارات، رغم هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، ليطلع عليها كل مهتم بهذه الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس

ويبحث الآلاف من الناس في الأردن عن سعر الذهب في الأردن، لاسيما عن سعر الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر تداولا في الأسواق الأردنية، بل في الأسواق العربية والعالمية بشكل عام، لهذا نرفق لكم، سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس، إذ بلغ جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 35.65 دينار (50.01 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس

كما يحرص الآلاف من الأشخاص لاسيما التجار وأصحاب محال الذهب والمدخرين بهذا المعدن النفيس في البحث عن، سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس، إذ بلغ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم، 40.747 دينار (57.15 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب، وهو يعد من الذهب الخام الذي يعاد تصنيعه في العديد من مصانع الذهب في البلاد.

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء بمقدار نصف دينار مقارنة مع الاثنين، وفق بيانات نقابة الحلي والمجوهرات التي اطلعت عليها "العربية الأردن".

وبلغ سعر بيع محال الذهب للمعدن الثمين الثلاثاء 36.9 دينار.

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/7Jyzo0vy57 — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) August 9, 2022

سعر جرام الذهب عيار 14 و18 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس

كما يهتم الناس في الأردن في البحث عن، سعر جرام الذهب عيار 14 و18 في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس، وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 23.64 دينار (33.77 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 20.37 دينار (28.58 دولار)، بينما وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن مستوى 30.39 دينار (42.86 دولار)، وهي نفس الأسعار في إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، هنا في هذا المقال نكون قد أرفقنا لكم، أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022- سعر جرام الذهب في الأردن بالدينار.