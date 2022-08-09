ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 10-8-2022، حيث يبحث نسبة كبيرة من المتابعين عن أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة اللبنانية وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من السوريين والعرب وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، الذين يتابعون أسعار الذهب باستمرار سواء انخفضت أم ارتفعت، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 10-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابة المقال للنهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا

ارتفع سعر الذهب في سوريا، اليوم الأربعاء 10-8- 2022، والمقوّم بالليرة السورية، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.

أسعار كافة عيارت الذهب في سوريا

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 247 ألفاً و507 ليرات للشراء، مقابل 249 ألفاً و850 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 226 ألفاً و688 ليرة للشراء، مقابل 228 ألفاً و835 ليرة للبيع.





سعر الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 216 ألفاً و665 ليرة للشراء، مقابل 218 ألفاً و716 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 185 ألفاً و823 ليرة للشراء، و187 ألفاً و582 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب والليرة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 7 ملايين و710 آلاف و492 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و783 ألفاً و491 ليرة للبيع، فيما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و734 ألفاً و861 ليرة للشراء، ومليون و751 ألفاً و285 ليرات للبيع.



