تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 10-8-2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في لبنان وهي موالموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، حيث زادت نسبة البحث عن أسعار الذهب والمعادن الثمينة في لبنان خلال الفترة الأخيرة على محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من المتابعين، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة عن تراجع أسعار الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 10-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو متابعة المقالة حتى النهاية.

تراجع أسعار الذهب في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، في تعاملات اليوم الأربعاء 10-8- 2022، توازيا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويحتل لبنان المركز الثاني عربيا بعد المملكة العربية السعودية في احتياطي الذهب، باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، وذلك وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر عن شهر يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في لبنان

سعر جرام الذهب عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، إلى 86.88 ألف ليرة (57.46 دولار)، مقابل 87.793 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 76.029 ألف ليرة (50.28 دولار)، مقابل 76.821 ألف ليرة أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 65.167 ألف ليرة (43.10 دولار)، مقابل 65.846 ألف ليرة أمس.





أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.685 ألف ليرة (33.52 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.702 مليون ليرة (1787 دولارا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 608.233 ألف ليرة (402.23 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض الذهب على نحو طفيف اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.