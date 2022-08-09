إصابة طفل في الخليل برصاصة مطاطية في العين أدت إلى تهتك في الشبكية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:49 م
09 اغسطس 2022
إصابة طفل في الخليل برصاصة مطاطية في العين أدت إلى تهتك في الشبكية
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أصيب طفل في الخليل جنوب الضفة مساء اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2022، برصاصة مطاطية في العين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة طفل 15 عاماً في الخليل برصاصة مطاطية في العين أدت إلى تهتك في الشبكية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية عقب تشييع جثمان الشهيد الفتى مؤمن ياسين جابر (16 عاما) الذي ارتقى في وقت سابق اليوم، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

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