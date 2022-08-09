موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.. موعد مباراة الأهلي القادمة بالتوقيت المصري والقنوات الناقلة، يبحث الملايين في جمهورية مصر العربية عن، موعد مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي والتي من المقرر أن تقام غداً الأربعاء الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف الموافق 10 أغسطس 2022، على استاد برج العرب معقل النادي البوسعيدي، وذلك ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، إذ يحرص الفريقان على خوض مباراة تنافسية يحصد من خلال الفريقان النقاط الثلاثة وتضاف إلى سجلهما، لذلك لن تكون مباراة سهلة على الرغم من تراجع مستوى لاعبو النادي الأهلي المصري خلال الأشهر القليلة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والبورسعيدي اليوم بتوقيت مصر

ويبحث عشاق الناديان الأهلي والبورسعيدي في هذه الآونة عن، موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.. موعد مباراة الأهلي القادمة بالتوقيت المصري والقنوات الناقلة، والتي من المقرر أن تقام غدا الأربعاء الساعة التاسعة بتوقيت مصر، إذ يحرص محبو كرة القدم في مصر والوطن العربي على مشاهدة هذه المباراة المهمة في هذه المرحلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، لذلك يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" موعد مباراة الأهلي والبورسعيدي اليوم بتوقيت مصر، لكي يتمتع عشاق كرة القدم بمشاهدتها عبر بث مباشر بجودة عالية دون تقطيع، كما نرفق لكم الآن، مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة الآن.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ولأنها تعد من أهم المباريات خاصة في هذه المرحلة من الموسم، يدفع ذلك لاعبو الناديان إلى اللعب بكل طاقاتهما من أجل تحقيق الفوز كسب النقاط الثلاثة، كون هذه المباراة مهمة للفريقين، فالنادي الأهلي يحتاجهما من أجل اللحاق بالمتصدر النادي الزمالك، والوصيف بيراميدز، لهذا من المتوقع أن يخوض الفريقان مباراة تشبه الملحمة الكروية على الرغم من تراجع مستوى لاعبي فريق الأهلي بشكل ملحوظ، موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، وسوف يلعب الفريقان المباراة الساعة التاسعة يوم غد بتوقيت القاهرة.

"قالوا عن الأهلي".. مقدمة رائعة لكابتن أسامة حسني عن المارد الأحمر #الأشبال #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/011RkxzfSI — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) August 9, 2022

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي القادمة والقنوات الناقلة

ويبحث عشاق النادي الأهلي عن، موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي القادمة والقنوات الناقلة، وذلك بعد أن عادت الانتصارات لكتيبة الأهلي في مباراة الاتحاد السكندري، التي انتهت أمس الإثنين، بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، بعدما فقد الأهلي أربع نقاط في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب وفاركو، وانتصر على الاتحاد، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بينما المصري البورسعيدي، يحتل المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، من أصل 29 مواجهة.

ده هدف مارادوني نسبة إلى الكابتن صلاح مارادونا نجم المصري البورسعيدي https://t.co/mhocE0FWjC — Ahmed Magdy 🇷🇸 (@_AhmedMagdyTW) July 12, 2022

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويبحث عشاق ومحبو كرة القدم المصرية عن، موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية، كما إن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري 10-8-2022، ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والمصري على قناة «أون تايم سبورت 1»، بتعليق بلال علام، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.. موعد مباراة الأهلي القادمة بالتوقيت المصري والقنوات الناقلة.