تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، ويبحث الكثير من الناس في هذه الأيام عن تردد قناة أون تايم سبورت، وهذه القناة تعتبر من القنوات التي تنقل كافة مباريات كرة القدم العالمية، حيث تنقل القناة مباريات كأس اسبانيا وانجلترا وغيرها من الدوريات الأخرى، وقد قامت القناة ببث العديد من المباريات الهامة في الكلاسيكيو مثل مباريات ريال مدريد وبرشلونة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم مقالة بعنوان تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، ولمعرفة التردد تابع المقال حتى النهاية.

تردد قناة أون تايم سبورت 2022

ويُعد تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، من الترددات التي عليها عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

تردد قناة أون تايم سبورت نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

ويمكن للمتابعين من خلال الرابط التالي ضبط تردد قناة اون تايم سبورت

طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة أون تايم سبورت من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

2- بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

3- ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

4- نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

5- ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

6- ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

7- بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.



