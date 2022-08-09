القيادي عز الدين: اغتيال النابلسي ورفاقه يعزز مبدأ أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لدحر الاحتلال

شدد أ. طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال يؤكد اليوم بأن الدم الفلسطيني أصبح مستباحآ بكل ما تعنيه الكلمة، وأن هذا الاجرام الصهيوني الذي يمارس في غزة والضفة لا يحمله إلا العقلية الإجرامية لهذا الاحتلال.

وقال عز الدين في مقابلة صحفية:" بكل فخر واعتزاز تنعى حركه الجهاد الإسلامي شهداء فلسطين الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض نابلس النابلسي وصبوح وطه والشهيد مؤمن جابر في الخليل".

وأضاف: "الدم الفلسطيني الذي سال اليوم يؤكد على وحدة الساحات التي يجب أن تبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال، بالأمس في غزة واليوم في الضفة، وهو مشهد يعبر عن الواقع الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال وهو يتطلب منا واقع جديد واتخاذ مواقف جديدة".

وتابع عز الدين:" الاحتلال أثبت فشله في كل ما يقوم به من جرائم وذلك من خلال السياسات التي اتبعها من أجل تغييب وعي أبناء شعبنا وثنيهم عن خيار المقاومة".

وأوضح أن العدو عاش حالة رعب لمدة أربعة أيام متواصلة داخل مستوطنات غلاف غزة دون قيام حركه الجهاد الإسلامي بأي ردة فعل، حاول من خلال غدره الوصول إلى قادة سرايا القدس واغتيالهم.

وبين عز الدين أنه اليوم تتعرض قوات الاحتلال حين تقتحم المدن لمواجهة وتصدي لا يقتصر على الحجارة والزجاجات الحارقة وإنما بإطلاق النار الذي تتسع رقعته.

وقال :"اغتيال القائد ابراهيم النابلسي ورفاقه يعزز مبدأ أن لا طريق لمقاومة الاحتلال إلا الكفاح المسلح، فالاحتلال لا يهاب إلا من يحمل السلاح وهو يدرك أن انتشار السلاح في الضفة الغربية هو تهديد استراتيجي له ولمستوطنيه".

وأضاف :"خيارات التسوية هي من أعطت للاحتلال فرصة للتوغل في أبناء شعبنا ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني واعتداءات قطعان مستوطنيه على أبناء شعبنا، لذلك تعتبر المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لردعه وايقاف ممارساته".

وأشار عز الدين، إلى أن هؤلاء الشبان المقاومين الابطال هم نموذج يحتذى به لأبناء شعبنا وسيكونون نواة لاتساع رقعة المقاومة ونموذج مبارك وقدوة للشباب الفلسطيني الثائر الذي يرفض الاحتلال ومشاريع التسوية.

ولفت إلى أن رفع وتيرة المقاومة هو تجاوز لدور السلطة وموقفها من التنسيق الأمني مع العدو وإصرار المقاومين على التصدي لقوات الاحتلال، رغم أن معظم هؤلاء المقاومين هم مطلوبون لدى أجهزة أمن السلطة وذلك لدورهم في مقاومة هذا المحتل.

وتابع عز الدين:"رسالة الوحدة الميدانية التي يقوم بها المقاومون والمقاتلون في الميدان ضد هذا الاحتلال، هو نموذج يجب أن يبني عليه، وعلى الفلسطينيين التمسك بهذا المسار تحت عنوان مقاومة الاحتلال وأي عنوان غيره سيكون مصيره الفشل، منوهاً أنه على الشعب الفلسطيني نبذ التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال ونطالب السلطة أن تعود للصف الوطني وتكون إلى جانب شعبها بتعزيز صموده وحماية المقاومة".

وأردف قائلاً:" جماهير شعبنا كل يوم تعلن تمسكها والتفافها حول خيار المقاومة وذلك من خلال الآلاف التي تشارك في تشييع جثامين الشهداء، ولو أعطيت لهم الفرصة لممارسة حقهم في المقاومة لوجدت معادلة مختلفة في الصراع الفلسطيني الصهيوني".

وأكد عز الدين على رسالة الأمين العام لحركه الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة بأن العدوان الاسرائيلي على غزه رغم غدر الاحتلال واغتياله لقادة المقاومة إلا أن عنوانها الحقيقي هو الضفة الغربية، وهو تأكيد على ربط الساحات على الأراضي الفلسطينية كافة.

وشدد على أنه يجب علينا التمسك بحالة الوعي لدى الجماهير الفلسطينية بخيار المقاومة والبناء عليه ودعمه خلال المرحلة القادمة من أجل فرض معادلات جديده من الصراع مع هذا المحتل.