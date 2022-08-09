تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، ويبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة ام بي سي أكشن، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية على الانترنت ولا سيما محرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كتابة مقالة بعنوان تردد قناة ام بي سي اكشن الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، جاء ذلك بعد أن حظيت القناة باهتمام واسع بين المتابعين لما تبث من أفلام ومسلسلات وبرامج ذات طابع الأكشن والتحدي والإثارة.

نبذة عن القناة

انطلقت القناة في 5 مارس 2007، بمحتوى غربي مميز وما زالت لليوم وهي تحقق النجاح تلو النجاح، حيث تبث العديد من الأفلام والبرامج المميزة.

تردد قناة أم بي سي أكشن الجديد 2022على عرب سات

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

اضبط تردد قناة أم بي سي أكشن من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ZelnhBSIkxk&feature=emb_title