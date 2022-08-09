إنستغرام يختبر تقنية الصور الطويلة جدًا

أكد الرئيس التنفيذي آدم موسيري، مؤخراً، أن إنستغرام سيبدأ في اختبار صور عالية الطول 9:16 في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال موسيري:" إنه يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على إنستغرام، لذلك اعتقدنا أنه ربما يتعين علينا التأكد من أننا نتعامل مع كليهما على قدم المساواة".

ويُشار إلى أنه يعرض إنستغرام الآن المحتوى بمقياس 4: 5 عند عرض الصور العمودية التي تم اقتصاصها، ولكن تقديم دعم لصور أقل حجمًا وأطول 9:16 سيساعدها على ملء الشاشة بأكملها أثناء تصفح محتوى التطبيق.

وكان قد انتقد بعض المصورين إعادة تصميم إنستغرام التي تشبه تيك توك للطريقة التي أجبرت بها جميع الصور على العرض بشكل محرج في إطار 9:16.

وأضاف الموجز الجديد أيضًا تدرجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص، لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلي لعمل المصورين.

واعترف موسيري، أثناء اختبار إعادة التصميم على إنستغرام مع المستخدمين، أكثر من مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور.