بكر لـ "مراسلنا": انقطاع الاتصال بمركب على متنها صيادين من خانيونس ولم يعرف مصيرهما حتى اللحظة

قال رئيس لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة زكريا بكر، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، إنه تم فقدان الاتصال بمركب صيد على متنها صيادين اثنين من عائلة النجار في بحر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار بكر في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الصيادين أبحرا مساء أمس الاثنين بمركبهما في عرض بحر خانيونس لممارسة هواية الصيد، ومن المفترض أن يعودا الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، إلا إنهما لم يعودا حتى اللحظة، وتم فقد الاتصال بهما.

وأوضح بكر، أن مصير الصيادين مجهول حتى اللحظة، ولا معلومات عن مكانهما في البحر.