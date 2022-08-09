بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا شوت-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم، يحاول نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الثلاثاء، مواصلة طريق الفوز والمحافظة على صدراة الدروي عندما يواجه الزمالك غريمه مصر المقاصة اليوم، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن المباراة ستحمل الاثارة والتشويق في مجرياتها، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات النادي الزمالك المصري ومصر المقاصة، وخاصة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مساء اليوم ، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري 2022، وكذلك تشكيل الزمالك المصري أمام مصر المقاصة، والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري المصري 2022

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الـ 30 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري

تشيكل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ 30 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

مشاهدة ماتش الزمالك ومصر المقاصة مباشر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادى عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : أحمد أبوالفتوح ، محمود حمدى الونش ، محمود علاء ، حمزة المثلوثى خط الوسط : محمد عبد الغنى ، إسلام جابر ، سيد عبد الله نيمار ، أحمد سيد زيزو خط الهجوم : يوسف أوباما ، سيف الدين الجزيرى مبــــاراة اليـــوم 🏹

الزمالك 🆚 مصر للمقاصة

🏆 الدوري الممتاز - الجولة 30

🕕 9:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/F32wN2lDOg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 8, 2022

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,يستضيف فيها الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض نظيره مصر المقاصة، في قمة مباريات الجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الخرطوم وطرابلس، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة أون تايم سبورت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

بث مباشر مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري المصري الممتاز

وأعلنت قناة "أون تايم سبورت عن معلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة، حيث سيقوم المعلق المصري المعروف "حاتم بطيشه"، بمهمة التعليق الصوتي على أحداث ومجريات اللقاء خلال الـ90 دقيقة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن، برصيد 69 نقطة احتل بها المركز الأول، وبفارق سبعة نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وعشرة نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 59 نقطة، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

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ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه وروي أجواش مهمة الإدارة الفنية للمباراة من المنطقة الفنية، على أن يمنح فيريرا تعليماته للجهاز الفنى من المدرجات، حيث سيكون البروفيسور صاحب القرار الأخير فى الإدارة الفنية للمباراة.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة.

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ويبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن التشكيل المتوقع لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، أمام مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فرسان ميت عقبة قد نجحوا، في تحقيق الفوز على نظيره الجونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 29 لبطولة الدوري المصري الممتاز، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

🕗 إليكم توقيت بداية مباراة الزمالك و مصر للمقاصة من عدة أماكن حول العالم، أخبرونا من أين تشاهدونا الليلة؟ 🌍🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/f7dIDtDC2E — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 9, 2022

أون تايم سبورت مباراة الزمالك اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جيسفالدو فيريرا، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، ضمن مباريات الجولة 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الآن

ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport 1 من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

ماتش الزمالك ومصر المقاصة مباشر

تشكيل المقاصة المتوقع أما الزمالك:

حارس المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي و أسامة العزب و أحمد مودى و

محمد دسوقى

الوسط: خالد أوتشو و هشام محمد و مفتاح طقطق و عبد الله مجدي

الهجوم: باولين فوافى و شميلس بيكلى

بينما يحتفظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء منهم محمود حمدي وحسنى فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وأحمد صبيحة.

وأصدر مجلس إدارة المقاصة بيانا أعلن فيه تمسكه بالمدير الفني ورفضه تماما الاستغناء عن خدماته بعد تلقيه عرضا لتدريب فريق الإسماعيلي.

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تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة الدوري المصري

وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهذا يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

بث مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم

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