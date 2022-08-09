الاحتلال يعقد جلسة خاصة للنظر في قضية الأسير المضرب عواودة الخميس المقبل

من المقرر أن تقعد محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" يوم الخميس المقبل جلسة جديدة للنظر في قضية اعتقال الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ 149 على التوالي رفضاً لسياسية الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير نقلًا عن زوجة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة:" إن محكمة الاحتلال تقرر تحويل العواودة للفحص الطبي، ولم يكن هناك قرار بشأن الاستئناف، وستعقد له جلسة خاصة يوم الخميس المقبل".

بدورها، قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى:" إن ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية تقرر تأجيل إصدار قرارها في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة ليوم الخميس 11/08/2022م لإحضار تقرير طبي جديد بخصوص حالته الصحية، في ظل خطورة وضعه الصحي.

والأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

يذكر أن شروط اتفاق وقف إطلاق النار التي أبرمتها حركة الجهاد الإسلامي مع الاحتلال "الإسرائيلي"، برعاية مصرية والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي عند الساعة 11:30 مساءاً يتضمن الافراج عن الأسير المضرب خليل عواودة بالإضافة للافراج عن الشيخ بسام السعدى أحد قادة الحركة في الضفة الفلسطينية المحتلة.