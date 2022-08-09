إصابتان خطيرتان خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، عصر اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين بجراح خطيرة جداً في المواجهات الدائرة في باب الزاوية وسط الخليل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن إصابتان خطيرتان وصلتا مستشفى الخليل الحكومي برصاص الاحتلال الحي".

وفي تفاصيل الحالة الصحية للإصابتان، بينت الوزارة " إصابة حرجة للغاية في الصدر، ( كان قلبه متوقفاً عن النبض وتم إنعاشه ونقله للعمليات في المستشفى الأهلي)، والإصابة الثانية جراحها خطيرة في الشريان الرئيسي في الفخذ وأُدخل لغرف العمليات".

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وعشرات الشبان قرب منطقة باب الزاوية إثر قمع الاحتلال مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس صباح اليوم