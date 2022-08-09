أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية في غزة- رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023، يبحث الآن العشرات من خريجي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة المتقدمين للوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022-2023، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الأولي من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022-2023، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنخصص لكم هذه المقالة لنشر رابط أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل المتقدمين لامتحات الوظائف والتي عقدت في مارس الماضي 2022.

أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية في غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023.

وعقدت وزارة التربية، امتحان التوظيف للتخصصات التعليمية (معلم جديد 2022)، في شهر مارس الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان الوظائف التدريسية نحو 33900 خريج وخريجة، تم توزيعهم على 19 تخصصًا في 97 لجنة بمدارس مديريات التربية والتعليم على مستوى قطاع غزة.

للاطلاع على أسماء الدفعة الأولى لوظيفة معلم جديد اضغط هنــــــــــــــا

رابط فحص أسماء المقبولين في الوظائف التدريسية غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء الموافق 09 أغسطس 2022م، عن أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التعليمية لوظيفة معلم جديد للعام الدراسي 2022-2023

وقالت الوزارة في بيان صحفي، بأنه تم نشره هذه الدفعة من أسماء المعلمين والمعلمات الجدد بناءً على احتياجات والشواغر المتوافرة في مدراس قطاع غزة.





أسماء وظائف التعليم غزة

ويحتوي نص الرسالة ما يلي: "رسالة ترشيح رقم (1) لقد تم ترشيحك للعمل بوزارة التربية والتعليم العالي على بند العقد وعليه سيتم التواصل معك لإجراء القمسيون الطبي".

هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم شهر حزيران/يونيو الماضي نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023 لوظيفة معلم جديد لعام 2022 وذلك عبر بوابة الاستقطاب الإلكتروني، وذلك للتخصصات التالية:" اللغة للعربية- التربية الإسلامية - اللغة الإنجليزية - الاجتماعيات - الجغرافيا - التاريخ - الرياضيات - الفيزياء - العلوم العامة - الكيمياء - الأحياء - التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية ابتدائي (التعليم الأساسي) - تربية تكنولوجيا - حاسوب وتكنولوجيا معلومات - علم مكتبات - تربية خاصة - إرشاد تربوي.

رابط فحص أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية

يذكر بأن وزارة التربية، عقدت امتحان التوظيف للتخصصات التعليمية (معلم جديد 2022)، شهر مارس الماضي، وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الوظائف التدريسية نحو 33900 خريج وخريجة، تم توزيعهم على 19 تخصصًا في 97 لجنة بمدارس مديريات التربية والتعليم على مستوى قطاع غزة.

وفي مارس 2022، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام امتحانات الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 في محافظات قطاع غزة.

وتقدم وفق الوزارة، امتحانات الوظائف التدريسية هذا العام قرابة (33,900 ) خريج وخريجة وذلك ضمن معايير وإجراءات اختيار المعلمين الجدد التي تم تحديدها بالتعاون مع ديوان الموظفين.

رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022- 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء الدفعة الأولى من الوظائف التدريسية والإرشاد التربوي للعام الدراسي 2022/ 2023.

وعقدت وزارة التربية، امتحان التوظيف للتخصصات التعليمية (معلم جديد 2022)، في شهر مارس الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين لامتحان الوظائف التدريسية نحو 33900 خريج وخريجة، تم توزيعهم على 19 تخصصًا في 97 لجنة بمدارس مديريات التربية والتعليم على مستوى قطاع غزة.

للاطلاع على أسماء الدفعة الأولى لوظيفة معلم جديد اضغط هنــــــــــــــا

رابط نتائج الوظائف التعليمية 2022-2023 في قطاع غزة

ماذا يعني بوابة الاستقطاب الإلكتروني للوظائف التعليمية

تأتي هذه البوابة استجابةً لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم العالي، وتحقيقاً لأهدافها ضمن خطتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى استكمال دورها في بناء الأنظمة الإلكترونية وأتمتة العمليات الإدارية وصولاً للتحول الإلكتروني الكامل.

وخطت الوزارة في هذا المجال خطوات واضحة وحققت إنجازات كبيرة؛ بما يتوافق مع متطلبات عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتبرةً أنَّ أنظمة الخدمات الإلكترونية من أبرز إنجازاتها في مستهل سعيها لبناء بيئة تكنولوجية متكاملة، حيث أن الحديث في الوقت الحاضر والمستقبل عن عالمية الإستقطاب عبر تقنيات الإدارة الإلكترونية من خلال تقديمها لشريحة واسعة من الخدمات للمجتمع، ومن هذه الخدمات تقدم الوزارة هذه البوابة كخدمة لتسهيل عملية التسجيل الإلكتروني لشغل الوظائف التعليمية التي تحتاجها الوزارة مروراً بكافة العمليات والإجراءات المصاحبة لعملية الاستقطاب، معتمدة على معايير تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين لشغل الوظائف.