وفاة 3 مهاجرين غرقًا قبالة سواحل اليونان

لقي 3 مهاجرين مصرعهم غرقا، الإثنين، قبالة السواحل التركية بعد أن رماهم خفر السواحل اليوناني في البحر.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية في بيان الإثنين، أنها تلقت بلاغا عن مهاجرين قبالة سواحل منطقة "تشما" بولاية إزمير (غرب).

وأوضحت أن قوات خفر السواحل التركية أنقذت 8 مهاجرين، وعثرت على جثامين 3 مهاجرين غرقى.

وأضافت أنه لدى الاستجواب الأولي للمهاجرين الناجين ذكروا أنهم كانوا 39 فردا أبحروا إلى جزيرة خيوس (ساقيز) اليونانية، وأن الشرطة قبضت على 12 منهم بالجزيرة.

ووفق إفادات المهاجرين، فقد اقتادت الشرطة اليونانية المهاجرين الـ 12 إلى مبنى مجهول، حيث سلبتهم هناك مقتنياتهم الثمينة.

وقالوا إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب، ثم فصلت الشرطة اليونانية أحد المهاجرين عن المجموعة واقتادته إلى خارج المبنى، ويبدو أنه تعرض لضرب وتعذيب أشد، مما وصل إلى أسماعهم من أصوات وصراخ، وفق شهاداتهم.

وأضافوا أن المجموعة الباقية من المهاجرين الـ 11 - ما عدا الذي فصل عن المجموعة ويعتقد أنه قتل تحت التعذيب- نقلوا إلى زورق تابع لخفر السواحل اليوناني، الذي ألقى بهم من الزورق في البحر "مكبلي الأيدي وبدون سترات نجاة".

وقالوا إنهم حاولوا جهدهم الوصول إلى البر سباحة بعد إلقائهم في البحر، حيث نجح 8 منهم في الوصول إلى الشاطئ التركي؛ إلا أن 3 منهم لم يتمكنوا من مواصلة السباحة فلقوا مصرعهم غرقا.