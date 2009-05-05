الأمن المصري يفجر عددا من الأنفاق مع قطاع غزة

فلسطين اليوم: غزة

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن السلطات المصرية فجرت اليوم الثلاثاء عددا من أنفاق التهريب على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وذكرت المصادر أن أصوات عدة انفجارات دوت بشكل عنيف في المناطق المحيطة بالشريط الحدودي أتضح أنها ناجمة عن تفجير الأمن المصري لعدد من الأنفاق المنتشرة على طول الحدود مع القطاع بعد اكتشافها.

وذكر شهود عيان في المنطقة أن حالة من الذعر أصابت العاملين في الأنفاق وان عددا منهم فر من الموقع خوفا من الانفجارات.

وتتحدث المصادر الفلسطينية عن تشديد السلطات المصرية مؤخرا إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي لمحاربة التهريب عبر مئات الأنفاق التي تنتشر أسفل الشريط لنقل البضائع إلى القطاع المحاصر إسرائيليا منذ عامين ونصف.