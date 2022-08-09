تفاصيل جديدة عن اغتيال إبراهيم نابلسي وإطلاق 4 صواريخ "ماتادور"

نشرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 9/8/ 2022، تفاصيل جديدة بشأن العملية "الإسرائيلية" في مدينة نابلس لاغتيال المطارد الفلسطيني الشاب إبراهيم نابلسي.

وقالت القناة، إن "قوة من اليمام وصلت إلى المنزل وحاصرته، تم وضع قوة أخرى من القناصة على أسطح المنازل القريبة".

وأضافت أنه "طلب من النابلسي تسليم نفسه لكنه بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية، ورد الجنود بإطلاق 3 إلى 4 صواريخ ماتادور قبل أن تتوقف النيران".

وأشارت إلى أن "قوة عسكرية دخلت للمنزل وعثرت على جثث النابلسي وآخر قبل أن تغادر المكان".

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شابين إضافة إلى 40 إصابة بينها 4 حرجة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس.

فيما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صباح اليوم الثلاثاء، اغتيال المطارد إبراهيم الـــنابـلـســي في البلدة القديمة في نابلس وذلك بعد محاصرته داخل شقة سكنية وقصفها بقذائف الأنيرجا.

وقبل ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش حاصر المطارد إبراهيم النابلسي بعد وصول معلومات استخباراتية عن دخوله إلى منزل عائلته وتم تنفيذ العملية فورًا.