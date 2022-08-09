بالصور مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم

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مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 ص
09 اغسطس 2022
مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم
الصحفي أحمد البيتاوي
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