بالصور مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:45 ص
09 اغسطس 2022
مشاهد من المنزل الذي اُغتيل فيه مقاومو نابلس صباح اليوم
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الصحفي أحمد البيتاوي

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