من هو إبراهيم النابلسي الشاب المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

من هو إبراهيم النابلسي المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري بوضع التفاصيل الكاملة عن الإجابة التي يبحث عنها مئات الآلاف من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وفي العديد من البلدان العربية الأخرى لا سيما بعد محاصرة جيش الاحتلال منزلا كان بداخله إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس حيث اندلعت اشتباكات مسلحة استمرت عدة ساعات اسفرت عن وقوع شهداء واصابات ، وفي الأشهر الأخيرة لمع اسم المطارد على الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث نجا من محاولات اغتيال عدة ، ولمعرفة التفاصيل حول السيرة الذاتية عن إبراهيم النابلسي فهي على النحو التالي:

من هو إبراهيم النابلسي المطارد

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن إبراهيم النابلسي المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يعد شاب فلسطيني الجنسية، لم يتجاوز عمره الثلاثين عاماً، من مدينة نابلس في دولة فلسطين ومنذ فترة طويلة يُحاول الاحتلال قتله أو اعتقاله.

ولمع اسم إبراهيم النابلسي المطارد بعد مشاركته في جنازة تشييع اصدقائه الشهيد عبود صبيح البالغ من العمر 29 عاماً، والشهيد محمد العزيري للبالغ من العمر 22 عاماً.

من هو إبراهيم النابلسي

أصيب 40 مواطنين بالرصاص الحي بينها أربعة حالات خطيرة جداً، اليوم الثلاثاء 9/8/2022، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وسط محاصرة منزل واستهدافه بالصواريخ.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في البلدة القديمة من مدينة نابلس بعد محاصرة جيش الاحتلال لمنزل.

وقال شهود عيان: إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد اقتحام قوة احتلالية المدينة عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، وحاصرت منزلاً في حي الحلبة من البلدة القديمة.

كما اندلعت مواجهات في الشارع الرئيسي "فيصل" للمدينة من الجهة الشرقية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وبحسب المصادر المحلية فقد أصيب خمسة شبان بالرصاص جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف باتجاه الشبان.

وأعلن الهلال الأحمر بالمدينة أنه نقل 4 إصابات برصاص الحي ، إصابة باليد واثنتين بالظهر ووضعهم متوسط إلى خطر، وإصابة أخرى لسيدة محاصرة في حارة الفقوس بالبلدة القديمة".

وأغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت على كل مداخل البلدة القديمة منطقة وسط المدينة -الدوار- فيما رافقت طائرة عمودية العملية العسكرية. وبحسب مصادر محلية بالبلدة القديمة فإن أصوات انفجارات قوية هزت البلدة القديمة، وسط اقتحام قوات جديدة للمدينة وتعزيزات عسكرية إضافية على مداخل البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات.

استشهاد المطار إبراهيم النابلسي

وأعلنت وزارة الصحة في الضفة اليوم الثلاثاء 9-8-2022 رسميا عن استشهاد إبراهيم النابلسي متأثرًا بإصابته جراء اندلاع اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد محاصرة منزله ، كما اسفر عن ارتقاء شهيدان أخرين .