بالفيديو لحظة انتشال شهداء نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
09 اغسطس 2022
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فيديو لحظة انتشال شهداء نابلس 

 

 

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