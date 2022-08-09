بالفيديو تسجيل صوتي للمطارد إبراهيم النابلسي أثناء محاصرته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:20 ص
09 اغسطس 2022
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فيديو للمطارد إبراهيم النابلسي أثناء محاصرته 

 

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