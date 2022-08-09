أسعار الذهب في السعودية اليوم- سعر الذهب عيار 24

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 9/8/2022، هبوطاً في سوق التعاملات الصباحية، متأثرة بسوق الذهب العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1785 دولار بهبوط -4 $.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 215.21 57.39

سعر جرام الذهب عيار 22 197.28 52.61

سعر جرام الذهب عيار 21 188.31 50.22

سعر جرام الذهب عيار 18 161.41 43.04

سعر جرام الذهب عيار 14 125.54 33.48

سعر أونصة الذهب بيع 6,693.75 1,785.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,697.50 1,786.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 236.73 63.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 564.93 150.65

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,119.09 298.42

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,807.76 482.07

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,893.84 505.03

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,066.01 550.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,212.35 589.96

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,394.58 1,171.89

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,536.94 1,743.18

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,423.85 913.03

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,814.24 1,817.13

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,911.13 2,909.63

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 21,779.21 5,807.79

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,580.45 688.12

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 216,716.06 57,790.95

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 108,551.72 28,947.12

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-08-09 215.21 197.28 188.31 161.41

2022-08-08 214.12 196.28 187.36 160.59

2022-08-07 214.12 196.28 187.36 160.59

2022-08-06 214.12 196.28 187.36 160.59

2022-08-05 215.93 197.94 188.94 161.95

2022-08-04 212.92 195.18 186.30 159.69

2022-08-03 212.20 194.51 185.67 159.15

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 192.28 230.81

عيار 21 183.31 222.20

عيار 18 156.41 216.29