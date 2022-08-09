سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل عيار 21 و18 الثلاثاء الموافق 9-8-2022 للبيع والشراء بالمصنعية

حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ولقد جاء ذلك بعد أن لاحظنا وجود عمليات بحث واسعة جدًا من مئات الالاف من المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية عبر محركات الانترنت لا سيما على جوجل وتويتر ، ويمكن الان لجميع زوار هذه المقالة من التعرف على هذه الأسعار بكل اريحية تامة بمجرد الوصول إلى نهاية المقالة في التعرف عليها لجميع العيارات وهي عيار ( 24, 22, 18, 14, 12) مع العلم ان فريق الموقع يقوم يوميا في نشر سلسلة مقالات نضع فيها أسعار المعدن الأصفر في العديد من البلدان العربية وهي تختلف مع كل 24 ساعة وعن التفاصيل فهي التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 9-8-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي"

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 40.74 دينار $57.46

سعر الذهب عيار 22 37.35 دينار $52.67

اسعار الذهب عيار 21 35.65 دينار $50.28

اسعار الذهب عيار 18 30.56 دينار $43.10

سعر الذهب عيار 14 23.77 دينار $33.52

سعر الذهب عيار 12 20.37 دينار $28.73

اسعار أوقية الذهب 1,267 دينار $1,787

اسعار جنيه الذهب 285.20 دينار $402.25

اسعار كيلو الذهب 40,742 دينار $57,463

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 أغسطس 40.80 35.70 30.60 23.80 20.40

7 أغسطس 40.52 35.45 30.39 23.64 20.26

6 أغسطس 40.52 35.46 30.39 23.64 20.26

5 أغسطس 40.49 35.43 30.36 23.62 20.24

4 أغسطس 40.92 35.80 30.69 23.87 20.46

3 أغسطس 40.29 35.25 30.21 23.50 20.14

2 أغسطس 40.19 35.17 30.14 23.45 20.10

1 أغسطس 40.41 35.36 30.31 23.57 20.20

31 يوليو 40.29 35.26 30.22 23.50 20.15

30 يوليو 40.30 35.26 30.22 23.51 20.15

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18

إلى موضع آخر في هذه المقالة التي نشرح فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء يقدم لكم الفريق معلومات إضافية فيما يتعلق بمستوردات المملكة من الألبسة التي ارتفعت مؤخرا بحسب معطيات إحصائية لنقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إذ بلغت قيمة الألبسة الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، 122 مليون دينار، مقابل 89 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي ، ونكمل معكم باقي التفاصيل حول أسعار الذهب وهي في السطور التالية.

ونشير لكم في هذه السطور التي نعدها يوميا في خدمة المواطنين ولكل من يريد أن يعرف سعر الذهب في الأردن اليوم ، إلى إن المقالات التي ننشرها حول هذا الموضوع فإنها تحتوي على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني ، وفميا يلي نكمل معكم باقي أسعار الذهب في الأردن وهي الآتي:-

سعر الذهب في الأردن للبيع والشراء

وفي نهاية المقالة التي وضعنا لكم فيها سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء الموافق 9-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالدولار والدينار نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .