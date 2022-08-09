من هو إبراهيم النابلسي المطارد في نابلس ؟ عاد اسم إبراهيم النابلسي للظهور مجدداً وخاصة في ظل العملية التي بدأها جيش الاحتلال في مدينة نابلس اليوم الثلاثاء 9/8/2022 ، بعد محاصرة كبيرة ومواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومنزل زعمت قوات الاحتلال إنه متواجد بداخله ، إبراهيم النابلسي أحد أبرز الشخصيات المُطاردة من قبل الجيش الإسرائيلي حيث إنه نجا من عمليات اغتيال شنتها قوات الجيش الإسرائيلي داخل مخيم جنين زال مُطاردًا حتى يومنا هذا ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم معلومات من هو إبراهيم النابلسي المطارد في نابلس ؟

من هو إبراهيم النابلسي المطارد في نابلس ؟

وكانت القناة 12 العبرية سلطت الضوء على مقطع فيديو التقط للشاب إبراهيم النابلسي الذي ظهر اسمه بين أسماء الشهداء الذين اغتالتهم قوة "إسرائيلية" خاصة في نابلس بالضفة المحتلة، وتبين لاحقًا أنه حي يرزق.

وأشارت القناة، إلى أن النابلسي فيما يبدو نجا من العملية، لكنه ظهر في جنازة أصدقائه الثلاثة الذين تم تصفيتهم في المكان.

ولم تؤكد مصادر فلسطينية فيما إذا كان النابلسي كان لحظة العملية مع عناصر الخلية، أو أنه لم يكن بالأساس معهم.

ووصفت القناة ظهور النابلسي في الجنازة وهو يحمل سلاحًا ويودع أصدقاءه خلال تشييعهم و “يؤجج ويحرض الحشود”، وبدون أي خوف وفي وضح النهار محاطًا بمئات الفلسطينيين، في صورة تحد للجيش الإسرائيلي الذي يواصل البحث عنه.

ووفقًا لادعاءات القناة، فإن التحقيقات أظهرت أن أفراد الخلية عددهم 8 وليس 4 فقط، وأنهم نفذوا سلسلة عمليات مؤخرًا في محيط نابلس تجاه قوات إسرائيلية ومستوطنات قريبة، وكانوا يخططون لمزيد من العمليات وإحداها في نفس اليوم.

من هو إبراهيم النابلسي المطارد في نابلس ؟

وعلّقت قناة كان الإسرائيلية على الصورة بالقول “بعد إفلاته من قوات الجيش، المطلوب الفلسطيني الذي خُصِّصت العملية العسكرية في نابلس صباح اليوم لأجله، وصل لحضور جنازة الفلسطينيين اللّذين تمت تصفيتهما خلال الاشتباكات”.





وتداول المغردون الصورة بشكل واسع وعبّروا عن فخرهم بالمقاوم إبراهيم النابلسي، واستذكروا مسيرته في المطاردة ومقاومة الاحتلال وأشادوا بفعل الشاب طنينة.

إبراهيم النابلسي

الاسم كاملًا: إبراهيم النابلسي.

مكان الولادة: مُخيم جنين في فلسطين.

سنة الميلاد: ولد في القرن العشرين للميلاد.

العمر: يبلغ العشرينات من عمره.

الجنسية: يحمل الجنسية الفلسطينية.

مكان الإقامة: مُخيم جنين في فلسطين.

الديانة والاعتقاد: الدين الإسلامي.

المواطنة: دولة فلسطين.

المهنة والنشاط: مُقام ومُناضل فلسطيني.

الحالة الاجتماعية: لم يتم التعرف عليها.

أبرز الأعمال: اغتيال عدد من رجال الجيش الإسرائيلي في جنين.