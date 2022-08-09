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بالفيديو
شاهد| الاحتلال يشن قصفاً بصواريخ الأنيرجا على منازل في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:22 ص
09 اغسطس 2022
شاهد| الاحتلال يشن قصفاً بصواريخ الأنيرجا على منازل في نابلس
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