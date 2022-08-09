هل استخدم جيش الاحتلال طائرات (f-35) في غاراته الجوية على غزة؟

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه استخدم طائرات (F-35) خلال غاراته الجوية على قطاع غزة في العملية العسكرية التي شنها ضد قطاع غزة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ذلك جاء للتأكد من خلو تلك الطائرات من أي مشاكل تقنية بعد أن توقف العمل فيها لمدة أسبوع وإجراء فحص فيها عقب شكاوى من الجيش الأميركي من الطائرة بسبب مقعد الإخلاء في حال تعرضها لأي هجوم.

ووفقًا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تقرر عودة استخدام تلك الطائرات في التدريبات والأنشطة العسكرية بشكل كامل، بعد التأكد من عدم وجود أي خلل.

يشار إلى أن جيش الاحتلال شن عدوانًا عسكريًا على قطاع غزة، الجمعة الماضية حتى الأحد، راح ضحيتها 45 شهيداً من بينهم 15 طفلاً و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة.