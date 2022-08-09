بالفيديو وسط اشتباكات مُسلحة مع المقاومين..32 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة في نابلس

أصيب 9 مواطنين بالرصاص الحي إحداها خطيرة جداً، اليوم الثلاثاء 9/8/2022، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، وسط محاصرة منزل واستهدافه بالصواريخ.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين في البلدة القديمة من مدينة نابلس بعد محاصرة جيش الاحتلال لمنزل.

وقال شهود عيان:إن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد اقتحام قوة احتلالية المدينة عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، وحاصرت منزلاً في حي الحلبة من البلدة القديمة.

كما اندلعت مواجهات في الشارع الرئيسي"فيصل" للمدينة من الجهة الشرقية أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وبحسب المصادر المحلية فقد أصيب خمسة شبان بالرصاص جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف باتجاه الشبان.





وأعلن الهلال الأحمر بالمدينة أنه نقل 4 إصابات برصاص الحي ، إصابة باليد واثنتين بالظهر ووضعهم متوسط إلى خطر، وإصابة أخرى لسيدة محاصرة في حارة الفقوس بالبلدة القديمة".

وأغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت على كل مداخل البلدة القديمة منطقة وسط المدينة -الدوار- فيما رافقت طائرة عمودية العملية العسكرية. وبحسب مصادر محلية بالبلدة القديمة فإن أصوات انفجارات قوية هزت البلدة القديمة، وسط اقتحام قوات جديدة للمدينة وتعزيزات عسكرية إضافية على مداخل البلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي، إحداها بالصدر وصفت بالخطيرة جدا، كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى إحدى الإصابات.







