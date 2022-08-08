شركة الكهرباء: نبذل جهود استثنائية من أجل إعادة التيار الكهربائي

أفادت شركة توزيع كهرباء غزة، مساء اليوم، بأن طواقمها تبذل جهودًا إلى جانب طواقم محطة التوليد ومحطة التحويل من أجل اعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن لكافة محافظات قطاع غزة، والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل العدوان.

إليكم بيان شركة الكهرباء:

كهرباء غزة:

- واجهت كهرباء غزة تحديات كبيرة خلال العدوان على القطاع تمثلت في النقص الحاد في إمدادات الكهرباء بسبب توقف محطة التوليد عن العمل لنفاذ الوقود وتعطل بعض الخطوط الرئيسية الناقلة للتيار من داخل الخط الأخضر، وبسبب الدمار الذي لحق بقطاع واسع من شبكات الكهرباء.

- تبذل طواقم الشركة في هذه الأثناء إلى جانب طواقم محطة التوليد ومحطة التحويل جهود استثنائية من أجل اعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن لكافة محافظات قطاع غزة، والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل العدوان.

- تؤكد الشركة بأنها تعمل على مدار الساعة لتأمين أي كمية كهرباء متاحة وتوزيعها بعدالة، وقد أولت اهتماما كبيرا لتطوير قدراتها واستثمار مواردها لتلافي سلبيات محدودية المصادر وهي تبذل جهودا كبيرة على المستوى الاستراتيجي لتفعيل نظام التوزيع و استكمال بناء الشبكة الذكية.

- تؤكد الشركة بأنها لن تدخر جهدا في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء في غزة وهي تدعو لتكاتف الجهود لحل هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.