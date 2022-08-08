راصد جوي: لا موجات حارّة على المستوى القريب

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء صيفياً اعتيادياً، حيث تستمر هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع.

و استبعد الراصد الجوي أن تكون هناك موجات حارّة على المستوى القريب .

و بحسب توقعات الأرصاد الجوية، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غدٍ الثلاثاء، وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعتد منتصفها من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و يبقى الجو صافياً يوم الأربعاء المقبل، و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بحوالي الدرجتين، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق فترة الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

و لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، يوم الخميس المقبل، وتبقى اعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً، وتبقى الأجواء حارة في كافة المناطق خاصة في فترة الظهيرة، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما الجمعة القادم، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة تماماً حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام، وتبقى الأجواء حارة نسبياً فترة الظهيرة فقط وبشكل محدود في المناطق الجبلية، ليلاً يسود جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق خاصة الجبلية العالية منها والمتوسطة وكذلك يسود جو لطيف على طول السواحل. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما السبت المقبل، فتبقى البلاد تحت تثير موجة صيفية معتدلة نسبياً دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الاجواء منعشة في ساعات الصباح والمساء والليل ويصبح الجو حاراً نسبياً الى حار في فترة الظهيرة وحتى فترة ما بعد العصر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يبقى الجو صافياً الأحد المقبل، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود جو حار في كافة المناطق وبحدة اقل في المناطق الجبلية ، ويسود جو حار جدا في المناطق الغورية والبحر الميت. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية. الرياح تكون غربية الاتجاه وخفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.