اغتيال مسؤول الارتباط بالأمن الوطني الفلسطيني في عين الحلوة

اغتيل العميد في حركة "فتح" سعيد العسوس، المسؤول عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، داخل مخيم عين الحلوة.

ووفق ما أوردته قناة الميادين، فقد توفي مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني متأثرا باصابته الحرجة بعد محاولة اغتياله، وسط استنفار كبير في مخيم عين الحلوة.

وتشير المصادر إلى أن، مجهولون كمنوا للعسوس عند زقاق السوق في المخيم، وأطلقوا الرصاص عليه من سلاح كلاشينكوف، فأصيب بجراح نقل على إثرها إلى مستشفى النداء في المخيم.

وكان العسوس تسلم أخيراً مهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بتكليف من السفارة الفلسطينية في بيروت.