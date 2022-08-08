غانتس: جاهزون لتوجيه ضربات استباقية من "طهران" حتى "خانيونس"

أوعز وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، بالإبقاء على حالة التأهب في جميع القطاعات، كما أصدر تعليمات بتشكيل طاقم لتعزيز أمن بلدات شرق السياج الزائل على حدود قطاع غزة.

واختتم وزير الأمن لدى الاحتلال "الإسرائيلي" بني غانتس، اليوم الإثنين، جلسة أمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وقيادات عسكرية، لتلخيص نتائج العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم الجمعة، واستمر لأكثر من ثلاثة أيام، قبل أن يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.

ووجّه غانتس، وفق بيان أصدره مكتبه، بالإبقاء على حالة التأهب في ألوية الجيش وفي جميع الجبهات، كما أوعز بتشكيل فريق للإسراع في تعزيز حماية سكان المناطق القريبة من غزة “الغلاف” في المناطق المحاذية للسياج.

وفي السياق، من المقرر، أنّ يدلي رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد مع غانتس، مساء اليوم، تصريحات لوسائل الإعلام.

وقال غانتس، "أصدرت تعليماتي بمواصلة الاستعداد العملياتي في جميع القطاعات، والعمل على الاستفادة من إنجازات العملية لتحقيق الاستقرار والهدوء".

وأردف: قررت تشكيل فريق عمل بهدف تعزيز أمن بلدات شرق السياج الفاصل مع قطاع غزة، مع توفير الحلول العملية إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز حماية سكان الحدود الشمالية".

وتابع: "جاهزون لتوجيه ضربات استباقية من طهران حتى خانيونس".