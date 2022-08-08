جيش الاحتلال يكشف تفاصيل العدوان "الإسرائيلي" على غزة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو ما زال في حالة تأهب على الرغم من التوصل إلى اتفاق التهدئة بوساطة مصرية مع حركة الجهاد الاسلامي بدأ سريانه ليلة امس.

وقال الناطق افيخاي ادرعي في تصريحات صحفية، "إنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق للتهدئة فان الجيش مستعد لأي تطور قد يحدث، مبرراً العملية العسكرية بحصول الامن الاسرائيلي على معلومات تؤكد نية الجهاد الاسلامي تنفيذ عمليتي قنص واستهداف بواسطة صواريخ مضادة للدروع باليات عسكرية اسرائيلية قرب الحدود".

وقال، إنه تم رصد 1000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه اهداف "إسرائيلية" نجحت القبة الحديدية في اعتراض نحو 97% منها حسب قوله.

وردا على سؤال للصحفيين حول استغلال المستوى السياسي في "اسرائيل" الجيش لأهداف انتخابية، رفض الناطق هذه الأقوال مضيفا "ان الجيش والأمن هو الذي يرفع التوصيات للمستوى السياسي وليس العكس".

وأكد الناطق انتهاء عملية "الفجر الصادق" مع اعلان التهدئة خاصة بعد تحقيق اهادفها، حيث رفع الجيش كافة القيود التي كانت مفروضة على المناطق الجنوبية.