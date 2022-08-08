الاونروا تقرر استئناف عملياتها وبرامجها في جميع أنحاء قطاع غزة

قررت إدارة الأونروا بغزة، اليوم الاثنين، استئناف عمليات الأونروا وبرامجها كالمعتاد في جميع أنحاء قطاع غزة اعتباراً من صباح الغد - 9 أغسطس 2022

وقالت الاونروا في بيان صحفي، أن خلال التصعيد "الإسرائيلي" بين 5 و 7 أغسطس، عملت فرق الأونروا بلا كلل للحفاظ على الاستجابة الطارئة اللازمة.

وشن الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا على قطاع غزة، منذ الجمعة الماضية، راح ضحيته 44 شهيدًا من بينهم 6 اطفال وسيدة ومسنة ومئات الاصابات، منهم 96 طفل و30 سيدة و12 مسن.

وتوعدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي" أن رد المقاومة قادمٌ وبالطريقة التي تحددها قيادة المقاومة، وأنها لن نسمح للعدو بالتغول على أبناء شعبنا ولن يفلح بكسر صمود شعبنا ومقاومته.

وكثفت المقاومة الفلسطينية قصفها للمستوطنات وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيديروت أكثر من مرة بزخات كبيرة من الصواريخ المتنوعة، ردا على العدوان "الإسرائيلي".

وبدأ التوتر الحالي، يوم الاثنين الماضي، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.