الجمعية العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت الجمعية العربية للعلوم السياسية، اليوم الاثنين، إدانتها للعدوان الإسرائيلي الأخيرة على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 44 شهيدًا ومئات الإصابات.

واستنكرت الجمعية العربية، في بيان لها، جرائم العدو الصهيوني وممارساته العدوانية، معتبرةً الممارسة العدوانية للاحتلال إحدى النتائج الرئيسية لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي شكّلت دعما وتغطية للعدو للإمعان في ممارساته المجرمة بحق شعبنا الفلسطيني.

إليكم نص بيان الجمعية العربية للعلوم السياسية :

بمناسبة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

مع بدء عدوان صهيوني جديد على الشعب الفلسطيني الصامد تعلن الجمعية العربية للعلوم السياسية إدانتها لهذا العدوان الهمجي الذي ينتهك من خلال جرائم الحرب التي يرتكبها دون تمييز بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والمسنين والأعيان المدنية، كل المواثيق والإتفاقيات الدولية لا سيّما إتفاقيات جنيف ما يستدعي إدانته من قبل المجتمع الدولي.

إن الجمعية إذ تستنكر جرائم العدو الصهيوني وممارساته العدوانية وتعتبرها إحدى النتائج الرئيسية لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي شكّلت دعما وتغطية للعدو للإمعان في ممارساته المجرمة بحق شعبنا الفلسطيني.

كما وتدعم الجمعية حق الشعب الفلسطيني بكافة فصائله في التصدي للعدوان بمختلف الوسائل، وتدعو الشعب العربي وكافة مثقفيه في مختلف الأقطار إلى المواجهة والتصدي لمختلف الأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني لما لها من إنعكاسات مباشرة على تشجيع العدو وتماديه في العدوان على الشعب الفلسطيني.

إن الجمعية العربية للعلوم السياسية تتقدم بخالص العزاء لذوي الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن كرامة الأمة العربية وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتدعو الحكومات العربية إلى وقفة ضمير لدعم الشعب الفلسطيني الصامد بوجه آلة العدوان المجرم.

بيروت والقاهرة

في ٦ آب- أغسطس ٢٠٢٢م