الاحتلال يكشف عن عدد المستوطنين المصابين في التصعيد الأخير مع غزة؟

نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مركز برزيلاي الطبي في الداخل المحتل، اليوم الاثنين، أنه خلال جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة، استقبل المركز الطبي 64 مصابًا بين صفوف المستوطنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أنه من بين الإصابات و21 مصابًا بالهلع، و43 إصابات جسدية جراء الصواريخ مباشرة، أو إصابات نتيجة للهروب إلى الملاجئ أثناء تفعيل صافرات الإنذار.

وأشارت إلى أنه تم إخلاء بعض أقسام المستشفى إلى الطابق تحت الأرضي المحصن.

وقالت "يديعوت أحرونوت": إنه " 28 مبنى و34 مركبة في عسقلان و19 مبنى و20 مركبة في سديروت تضرروا خلال التصعيد على غزة"، مشيرةً إلى أنه "ما زال هناك الكثير لم يقدموا بعد تقارير عن الأضرار".

وتمكنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من قصف المغتصبات الإسرائيلية بمئات الصواريخ ذات المديات والأحجام المختلفة، ردًا على عمليات الاغتيال التي طالت قائدين بارزين، وهما: تيسير الجعبري وخالد منصور.